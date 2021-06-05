Президент Ирака предупредил об опасности наступления водного кризиса в стране к 2035 году

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Ирак может столкнуться с серьезной нехваткой водных ресурсов к 2035 году из-за изменения климата в регионе и активного использования рек Тигр и Евфрат. Об этом заявил в субботу президент республики Бархам Салех, выступая по случаю Всемирного дня окружающей среды.

"Ирак страдает от различных потрясений последние 40 лет. Войны, санкции, терроризм и внутренние конфликты угрожают его стабильности и благополучию его граждан. Но, безусловно, самая серьезная и долгосрочная угроза, с которой сталкивается страна, связана с потенциальным экономическим воздействием и разрушением окружающей среды в результате изменения климата. <...> По данным Министерства водных ресурсов Ирака, к 2035 году наша страна может столкнуться с нехваткой почти 10,8 млрд куб. м воды ежегодно", - приводятся слова Салеха на сайте президентской канцелярии.

"Опустынивание затрагивает 39% территории Ирака, а 54% наших земель находятся под угрозой потери сельскохозяйственного потенциала <...>. Строительство плотин в верховьях и притоках рек Тигр и Евфрат <...> уменьшило сток воды и привело к перенаправлению соляного потока из Персидского залива вверх по течению в [реку] Шатт-эль-Араб", - указал президент.

Помимо этого, по словам главы государства, "население страны вырастет с нынешних 38 млн до 80 млн к 2050 году, что повысит экономические и социальные риски, если изменение климата останется без внимания".

В то же время Салех дал понять, что решение проблемы водных ресурсов в регионе "требует конструктивного диалога между Ираком, Турцией, Ираном и Сирией, основанного на принципах коллективной ответственности и общих усилиях по устойчивому управлению водными ресурсами". Он также добавил, что Багдад в этой связи "будет обращаться за помощью к международному сообществу по вопросам технического обеспечения и планирования".

Строительство дамб

В мае 2020 года в Турции состоялась церемония запуска гидроэлектростанции на крупнейшем водохранилище Ылысу на реке Тигр неподалеку от границы с Ираком. Выработка электроэнергии на ГЭС "Ылысу" составит 120 млн кВт·ч в год. Реализация этого проекта была подвергнута критике в Багдаде и Тегеране. В частности, власти Ирана сообщали о том, что "Ылысу" несет экологическую угрозу для исламской республики и для Ирака, поскольку поступление воды из Тигра на иракские земли из-за работы плотины сократится на 56%.

Между тем осенью 2019 года иранские власти информировали о планах построить в течение ближайшего времени десять новых дамб в шести провинциях страны, тем самым увеличив на 745 млн куб. м общую емкость водохранилищ республики. В частности, в июле 2020 года сообщалось об открытии дамбы Шараф-Шах с объемом водохранилища в 101 млн куб. м воды в провинции Керманшах на границе с Ираком.

Экологическая катастрофа

На Тигр и Евфрат приходятся порядка 98% всех ключевых водных ресурсов Ирака. В последние годы температура воздуха в отдельных регионах страны, в частности в южной провинции Басра, климат которой до недавнего времени сравнивали с Южной Европой, в летние месяцы превышает 50 градусов Цельсия.

По оценкам европейских экспертов, средняя температура в регионе к 2050 году вырастет на 4 градуса Цельсия, даже если рост средней температуры на планете не будет превышать 2 градусов Цельсия. По данным специалистов ООН, количество песчаных бурь в Ираке в ближайшее время может повысится с 120 до 300 ежегодно.