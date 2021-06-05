В Латвии завершилось голосование на выборах в местные органы самоуправления

РИГА, 5 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления завершилось в Латвии в субботу в 20:00 (время совпадает с московским). Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики начала подсчет голосов. Первые предварительные результаты выборов ожидаются в ночь на воскресенье.

По состоянию на 16:00, явка избирателей на выборах составила чуть более 28% - свои голоса отдали около 270 тыс. человек, включая данные предварительного голосования. Всего в списках избирателей на муниципальных выборах было зарегистрировано 964 339 человек.

Как отметила в эфире Латвийского радио глава ЦИК Кристине Берзиня, сравнительно низкая активность населения на выборах не стала сюрпризом и была ожидаема. "Сыграл свою роль недостаток очных предвыборных кампаний и встреч с кандидатами, а также усталость людей от политики", - подчеркнула она.

В целом выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо серьезных инцидентов. Государственная полиция Латвии сообщила, что начала два уголовных процесса по факту возможной покупки голосов граждан - в городе Екабпилсе и в Земгальском регионе. Еще в двух других районах страны были начаты две проверки в связи с возможным подкупом избирателей. В свою очередь в Латгальском регионе был начат административный процесс в связи с неубранными агитационными материалами, еще несколько сигналов о нарушении запрета на политическую агитацию проверяются.

Всего на выборах работали 755 избирательных участков, граждане могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Гражданам нужно избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Всего на выборах было подано 318 кандидатских списков, а на депутатские мандаты претендуют 5 448 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Это первые выборы в местные органы самоуправления после принятой властями Латвии административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть числа муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов почти наполовину. В свою очередь выборы в Рижское самоуправление не проводились, поскольку Рижская дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до 2025 года. Кроме того, выборы не проводились в Резекненском и Вараклянском краях, где они были приостановлены в связи с решением Конституционного суда, который признал, что их присоединение к другим краям не соответствует основному закону республики. Выборы в этих избирательных округах запланированы на 11 сентября.