Полиция Колумбии задержала 19 человек, участвовавших в возведении баррикад

БОГОТА, 5 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов Колумбии провели операцию по разблокированию дороги на западе страны и задержали 19 человек, ответственных за возведение баррикад. Об этом в субботу сообщил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"В течение 30 дней был заблокирован участок дороги <...> в муниципалитете Пальмир, [западный] департамент Валье-дель-Каука. Сегодня правоохранительным органам удалось расчистить его. Были пойманы 19 человек, участвовавших в возведении баррикад", - написал Молано в Twitter.

Министр добавил, что полиция также изъяла оружие и взрывчатку.

В начале июня Национальный забастовочный комитет Колумбии, в который входят представители профсоюзов и общественных организаций, приказал расчистить дороги страны от баррикад. По данным полиции, заблокированными остаются примерно 50 участков дорог.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.