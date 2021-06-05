Глава ЦИК Латвии заявила, что явка на муниципальных выборах стала исторически самой низкой

РИГА, 5 июня. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах в местные органы самоуправления в Латвии составила 34,09% - в голосовании приняли участие 328 697 граждан. Об этом в субботу сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Исторически это самая низкая явка на муниципальных выборах в Латвии, заявила глава Центризбиркома Кристине Берзиня. "Выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов", - передает ее слова местное агентство LETA. Активнее всего голосовали граждане в центральном регионе страны Видземе, где свой гражданский долг исполнили 36,61% от имеющих право голоса. Второе место занимает Латгале на востоке республики (34,25%), за ним следуют западный Курземе (31,53%) и южный Земгале (31,44%).

По словам Берзини, низкая активность избирателей среди прочего может быть связана с тем, что из-за принятых в стране мер по борьбе с распространением коронавируса было меньше предвыборной агитации.

В Латвии в субботу состоялись выборы в местные органы самоуправления. После закрытия участков в 20:00 (время совпадает с московским) начался подсчет голосов. Первые предварительные результаты выборов ожидаются в ночь на воскресенье.

Всего на выборах работали 755 избирательных участков, жители могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Гражданам нужно избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Всего на выборах было подано 318 кандидатских списков, а на депутатские мандаты претендуют 5 448 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Это первые выборы в местные органы самоуправления после принятой властями Латвии административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть числа муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов - почти наполовину. В свою очередь выборы в Рижское самоуправление не проводились, поскольку Рижская дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до 2025 года. Кроме того, выборы не проводились в Резекненском и Вараклянском краях, где они были приостановлены в связи с решением Конституционного суда, который признал, что их присоединение к другим краям не соответствует основному закону республики. Выборы в этих избирательных округах запланированы на 11 сентября.