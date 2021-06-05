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СМИ: два человека погибли в результате беспорядков на западе Колумбии

По данным радиостанции Blu, еще семь человек, в том числе четверо полицейских, получили травмы

БОГОТА, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще семь получили ранения в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций на западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция Blu.

По ее данным, беспорядки проходили в ночь на субботу в городе Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука. Протестующие использовали огнестрельное оружие и взрывчатку против сотрудников правоохранительных органов. В результате столкновений два человека погибли. Еще семеро, в том числе четверо полицейских, получили травмы. Они были доставлены в больницу. Власти начали расследование.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.

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