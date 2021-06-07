Маас призвал заключить глобальное соглашение по борьбе с пандемиями

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно заключить глобальное соглашение по борьбе с пандемиями, чтобы быть лучше подготовленным к новым кризисам в сфере здравоохранения. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на открытии 19-й конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

Министр указал на то, что в рамках программы распределения вакцин COVAX было доставлено около 80 млн доз препаратов от коронавируса в две трети стран мира. "Только один ЕС экспортировал больше вакцины, чем все другие промышленно развитые страны вместе", - заявил он. "Но ясно также то, что мы должны делать еще больше, например в вопросе расширения производства в развивающихся странах", - сказал Маас, призвав предоставить излишки вакцины государствам с низкими темпами вакцинации.

"Тем самым мы не только сделаем решающий шаг по выходу из кризиса, но и побеспокоимся о том, что мультилатеризм, а не изоляция и прививочный национализм будут победителями этой пандемии. Это приближает нашу следующую цель - глобальное соглашение по борьбе с пандемиями", - заявил германский министр. "Вынести уроки из кризиса означает лучше подготовиться к следующему кризису в области здравоохранения", - считает он.