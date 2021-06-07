СМИ: ФБР расследует деятельность совета организаций российских соотечественников в США

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и опросило уже десятки связанных с организацией людей, проведя обыски в домах и офисах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в понедельник информационный портал The Daily Beast.

Истинные масштабы расследования деятельности КСОРС, ставящего своей целью организационное и духовное единение организаций российских соотечественников, неизвестны, пишет портал, но, по сведениям его источника, "было задано множество вопросов" контактировавшим с советом людям. Два участника таких бесед, состоявшихся в 2020 году, предположили по заданным им вопросам, что ФБР в основном интересует финансовая сторона деятельности КСОРС.

"Сотрудники [ФБР] были любезны, дружелюбно настроены. Опрошено было много людей. Я не знаю точного числа, но много и из разных штатов", - рассказал порталу один из выходцев из России. Другой сообщил, что вопросы носили формальный характер и сводились практически исключительно к "финансовой стороне".

В ФБР отказали порталу в каких-либо комментариях по поводу полученной им информации, сославшись на принятую в этом ведомстве политику "не подтверждать или не отрицать проведение какого-либо расследования". По мнению же некоторых экспертов, которых опросил портал, в Вашингтоне не исключают того, что КСОРС может использоваться Москвой в качестве "мягкой силы" для распространения своего влияния в США.