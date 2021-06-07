Европарламент вернулся в Страсбург после многомесячной паузы из-за пандемии

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Европарламент возобновил работу в Страсбурге после 15 месяцев перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Открыл сессию в понедельник председатель ЕП Давид Сассоли.

"После 15 месяцев мы вернулись в Страсбург", - сказал Сассоли, выступление которого транслировалось на сайте ЕП. "Мы прошли через сложный период, связанный с пандемией. Многие жители ЕС столкнулись с экономическими и социальными трудностями", - отметил председатель.

По его словам, "возобновление работы Европарламента в Страсбурге - это надежда для всех и символ единства Европы". Сассоли поблагодарил представителей партийных групп за их работу, направленную на то, чтобы "Европарламент мог и дальше принимать инициативы в защиту европейских граждан". "Мы продолжим использовать все инструменты в борьбе с пандемией. Мы также будем вести работу по темам климата и цифровизации", - сказал он.

В целом ряде договоров ЕС Страсбург, начиная с 1992 года, определен как одно из основных мест деятельности Европейского парламента. Парламент также проводит свои заседания в Брюсселе. В Страсбурге обычно ежегодно проходит по 12 сессий длительностью в четыре дня. На каждую сессию на восток Франции из Брюсселя прибывает порядка 2,5 тыс. человек.

В связи с пандемией Европарламент с марта прошлого года проводил сессии только в Брюсселе, объясняя это неблагоприятной санитарной обстановкой. Французские власти неоднократно высказывали недовольство решением руководства ЕП не проводить сессии в Страсбурге и призывали возобновить работу во Франции как можно быстрее.

Сессия в Страсбурге проходит в гибридном формате. Ожидается, что ее повестка будет утверждена в понедельник вечером.