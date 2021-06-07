{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Все заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку

Эксперты и местные СМИ не исключают, что отставки связаны с процессом взаимодействия Армении и Азербайджана, который подразумевает уточнение вопросов о госгранице

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Заместители главы МИД Армении в полном составе подали заявления об отставке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями", - говорится в сообщении.

Ранее 31 мая в отставку подал и.о. министра иностранных дел страны Ара Айвазян, один из его заместителей Гагик Галачян и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян. Эксперты и местные СМИ не исключают, что отставки в руководстве МИД Армении связаны с процессом взаимодействия Армении и Азербайджана, который подразумевает уточнение вопросов о государственной границе.

Теги
АзербайджанАрмения
Глава МИД Франции обсудил с коллегами из РФ и ФРГ ситуацию на Украине
Читать полностью