Все заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Заместители главы МИД Армении в полном составе подали заявления об отставке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями", - говорится в сообщении.

Ранее 31 мая в отставку подал и.о. министра иностранных дел страны Ара Айвазян, один из его заместителей Гагик Галачян и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян. Эксперты и местные СМИ не исключают, что отставки в руководстве МИД Армении связаны с процессом взаимодействия Армении и Азербайджана, который подразумевает уточнение вопросов о государственной границе.