Леворадикал Кастильо вырвался вперед в борьбе за пост президента Перу

БОГОТА, 7 июня. /ТАСС/. Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо обошел свою соперницу Кейко Фухимори, представляющую правую партию "Народная сила", в борьбе за пост президента Перу. Об этом свидетельствуют официальные результаты голосования во втором туре президентских выборов, обнародованные в понедельник Национальным офисом избирательных процессов.

По итогам подсчета 94,059% голосов стало известно, что за Кастильо проголосовали 8 399 160 избирателей (50,076%). Фухимори заручилась поддержкой 8 373 661 избирателя (49,924%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо же не признавал поражение и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться, пока будут подсчитаны голоса жителей сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально внимательный подсчет всех голосов.

Избранный президент вступит в должность 28 июля. Его мандат рассчитан на пять лет.