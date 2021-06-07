Зариф не убежден в готовности США отказаться от курса максимального давления на Иран

ТЕГЕРАН, 7 июня. /ТАСС/. На текущий момент остается непонятным, готовы ли США отказаться от политики максимального давления в отношении Тегерана. Об этом написал в понедельник в Twitter глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Остается неясным, готовы ли [президент США Джо] Байден и госсекретарь Энтони Блинкен похоронить провальную политику максимального давления [бывшего американского президента Дональда] Трампа и прекратить использовать экономический терроризм в качестве рычага принуждения", - заметил он.

По словам Зарифа, "Иран исполняет [положения] ядерной сделки". "Пришло время [для США] поменять свой курс", - добавил он.

После победы на выборах представители администрации президента Байдена неоднократно заявляли, что США готовы вернуться к ядерной сделке и снять санкции с Ирана, если Тегеран гарантирует возвращение к выполнению своей части обязательств по соглашению.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.