Байден и Зеленский обсудили планы США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил планы американской администрации предоставить Киеву 900 тыс. доз вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в распространенном письменном заявлении по итогам переговоров.

"Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс. доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией. Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом", - отметила Псаки.

"Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, что обеспечит справедливость, безопасность и процветание украинского народа. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму", - утверждала пресс-секретарь.

Ранее Зеленский в Twitter сообщил, что в ходе телефонного разговора получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.

Украинский президент в интервью порталу Axios заявил, что готов встретиться с Байденом перед американо-российским саммитом в Женеве, однако не получал такого предложения. Позднее этот же портал сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что Байден намеревался провести встречу с украинским президентом, но отказался от нее из-за ситуации вокруг "Нафтогаза", когда украинские власти своим решением сменили руководство компании, хотя не имели права делать это.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.