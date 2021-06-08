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Кандидат в президенты Перу заявила о нарушениях на выборах

С момента начала подсчета голосов Кейко Фухимори лидировала с небольшим перевесом, но по результатам обработки 95,962% протоколов во втором туре с отрывом в чуть более 91 тыс. голосов вышел вперед Педро Кастильо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Перу от правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори заявила о нарушениях в ходе второго тура прошедших в стране выборов главы государства. С такими словами она выступила на пресс-конференции в понедельник.

"Произошел ряд нарушений, которые беспокоят нас, и мы считаем важным заявить об этом и призвать граждан помочь нам", - приводит ее слова газета La Republica.

По результатам обработки 95,962% протоколов во втором туре с отрывом в чуть более 91 тыс. голосов лидирует Педро Кастильо. За него проголосовали 8 548 929 избирателей (50,269%). Фухимори заручилась поддержкой 8 457 547 избирателей (49,731%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо же не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.

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