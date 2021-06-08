СМИ: парламент КНР вынес на рассмотрение проект закона о контрмерах на санкции Запада

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 13- го созыва на фоне усиливающегося давления отдельных западных стран вынес на рассмотрение законопроект о контрмерах в ответ на иностранные санкции. Об этом сообщила во вторник газета Global Times.

По информации издания, цель готовящегося правового акта - обеспечить мощную юридическую поддержку компаниям КНР и защитить национальные интересы в ответ на односторонние дискриминирующие действия Запада. Данный законопроект рассматривается во втором чтении и, как ожидается, вскоре по нему может состояться голосование.

Как уточнили политические обозреватели газеты, такой закон становится все более актуальным в связи со "вмешательством во внутренние дела Китая западных стран во главе с США, оказывающих давление на отдельные организации и граждан КНР".

"Для того чтобы усилить собственные юридические рычаги воздействия, мы должны поучиться у них [у Запада методам применения санкций], - заявил доцент Института глобализации и глобальных вопросов при Китайском университете политологии и права Ци Кай. - Все еще неясно, стоит ли [Китаю] использовать подобные меры, однако они имеют сдерживающий эффект".

По словам эксперта, злоупотребление односторонними рычагами давления на международной арене негативно отражается на глобальном развитии. "Создание закона о контрмерах на санкции - четкое предупреждение Соединенным Штатам по данному вопросу", - подытожил он.