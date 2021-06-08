Клинтон назвал штурм Капитолия логичным этапом раскола общественного мнения в США

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001) предположил, что штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками проигравшего президентские выборы экс-главы американской администрации Дональда Трампа был отражением радикального разделения общественного мнения в Соединенных Штатах. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Их [сторонников Трампа] призывали прийти туда. Они сделали это, потому что люди, которых они привыкли слушать, сказали, что все (президентские выборы в США в ноябре 2020 года - прим. ТАСС) было сфальсифицировано. Меня это ужаснуло, это [штурм Капитолия 6 января] стало логичным этапом раскола общественного мнения в США", - заявил Клинтон, который сам стал президентом, будучи членом Демократической партии США. В январе он уже высказывался на эту тему, утверждая, что Трамп и его сторонники накаляли ситуацию, "чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл". Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США. Во время штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Интервью бывшего президента США было посвящено началу продаж его книги "Дочь президента", написанной в соавторстве с известным американским писателем Джеймсом Паттерсоном. Произведение повествует о похищении Мелани - дочери вымышленного президента США Мэттью Китинга. Клинтон сказал, что эта тема является личной для него, так как он, будучи президентом, волновался о жизни и здоровье членов своей семьи из-за вероятной угрозы со стороны лидера запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. При этом Паттерсон подчеркнул, что ни настоящая дочь Клинтона, которую зовут Челси, ни дочь Дональда Трампа Иванка, ни дочери Джорджа Буша - младшего Барбара и Дженна не являются прообразом Мелани в книге.

"Дочь президента" - второе произведение, написанное Биллом Клинтоном и Джеймсом Паттерсоном. Ранее они стали авторами книги "Президент пропал", которая была продана тиражом более 3 млн копий.