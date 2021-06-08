МИД КНР выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают Конгрессу США решительный протест и выступают против попыток американских сенаторов бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китай решительно против, чтобы под предлогом так называемой проблемы прав человека предпринимались попытки бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Соответствующие стороны должны немедленно прекратить политические манипуляции с Играми", - заявил он на регулярном брифинге.

По словам китайского дипломата, международное сообщество солидарно с позицией КНР и "выступает решительно против подобных действий" Соединенных Штатов, которые, как отметил официальный представитель, "прибегают к ошибочным мерам".

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что политизация Игр подрывает олимпийский дух и ущемляет интересы спортсменов всех стран, - подытожил Чжао Лицзянь. - Я готов стоять бок о бок с олимпийцами и любителями зимней Олимпиады".

Попытки бойкотировать Олимпиаду под предлогом "проблемы в Синьцзяне"

В понедельник американские законодатели Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ) внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Законодатели мотивировали подобную инициативу мерами китайских властей, которые якобы нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, "подвергая репрессиям национальное меньшинство уйгуров".

С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали также политики из Канады, Норвегии и представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.