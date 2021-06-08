Замглавы ЕК: Брюссель ответит Лондону при несоблюдении протокола по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Евросоюз рассмотрит варианты применения мер в отношении Великобритании в случае невыполнения Лондоном условий протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, выдержки из статьи которого во вторник опубликовала газета The Daily Telegrap.

"Если Соединенное Королевство предпримет дальнейшие односторонние действия в ближайшие недели, ЕС не постесняется отреагировать быстро, твердо и решительно, чтобы гарантировать соблюдение Великобританией своих обязательств в рамках международного права", - сказал он. "Терпение ЕС на исходе, и если это будет продолжаться, нам придется рассмотреть все доступные нам инструменты и варианты", - добавил он.

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост ранее в статье для газеты Financial Times написал, что ЕС должен пересмотреть положения протокола по Северной Ирландии, поскольку этот документ оказался неэффективен на практике.

По его словам, в своем текущем виде протокол, который подразумевает наличие таможенных и фитосанитарных проверок ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Это было сделано, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии и подразумевает отсутствие границы между двумя частями острова.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки продуктов животного происхождения и ряда растений в Ольстер, продлится до 1 апреля. Однако в марте правительство Великобритании продлило в одностороннем порядке действие этого режима до 1 октября.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.