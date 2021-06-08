МИД КНР опроверг утверждение генсека НАТО о "вызовах" из-за партнерства Китая и России

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о "серьезном вызове" в связи с укреплением партнерства Китая и России не соответствуют действительности и могут быть восприняты лишь как "предрассудки холодной войны". Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы выступаем за поддержание всеобщего миропорядка и будем твердо следовать по мирному пути, продолжать содействовать миру и всеобщему развитию", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Китайский дипломат напомнил, что НАТО - крупнейшая военная организация в мире. "Альянс должен отказаться от мышления и предрассудков времен холодной войны, занять объективную и открытую позицию", - добавил Чжао Лицзянь.

6 июня Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что сотрудничество России и Китая становится все более тесным и представляет собой "новое измерение и серьезный вызов" для Североатлантического альянса. Он отметил, что Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в том числе в ООН. По мнению генсека, Китай "превращается в самоуверенную военную державу".