ОАЭ и Россия прорабатывают возможность увеличения числа авиарейсов из РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ОАЭ и Россия работают над возможностью увеличения количества авиарейсов из российских городов в связи с ростом числа желающих провести отпуск в Эмиратах. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По его словам, на данный момент помимо Москвы и Санкт-Петербурга, граждане России могут путешествовать в Эмираты из Ростова-на-Дону, Минеральных вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Махачкалы.

"Туристический поток из России в ОАЭ увеличился, особенно за последний месяц. Вопрос об увеличении количества прямых рейсов между Россией и ОАЭ всегда прорабатывается обеими сторонами, тем более что количество граждан России, желающих провести отпуск в Эмиратах, увеличивается", - сказал посол.

Качество взаимодействия

Уровень двусторонних отношений России и ОАЭ за последнее время сильно продвинулся и теперь охватывает практически все направления сотрудничества. "Мы оцениваем наши отношения как находящиеся в состоянии динамичного роста, и сейчас они достигли продвинутой стадии. Наше взаимодействие началось практически с момента основания ОАЭ и еще больше укрепилось после открытия посольств в двух странах. Двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства, особенно после подписания в июне 2018 года Декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами, - сказал дипломат. - Эта декларация в дополнение к другим двусторонним соглашениям стала прочной основой для сотрудничества. Сегодня оно стало всеобъемлющим и охватывает практически все направления: сферу инвестиций, торговли, промышленности, космоса, высоких технологий, обороны, медицины, туризма, культуры, спорта и другие области".

По его словам, ОАЭ также работают с российскими партнерами над раскрытием потенциала в других областях на благо обеих стран.

Заседание межправкомиссии

Точная дата заседания совместной межправительственной комиссии России и ОАЭ по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству пока не установлена, но мероприятие определенно состоится в текущем году. "В текущем году планируется проведение 10-го заседания межправительственной комиссии. Дата еще не определена", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о времени проведения очередного заседания.

Ранее посол сообщил, что очередное заседание межправительственной комиссии может пройти в октябре в Дубае во время проведения выставки "Экспо".

Министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что на заседании планируется обсудить в том числе восстановление экономики после пандемии, сотрудничество по космосу и высоким технологиям.