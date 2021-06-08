ЕС считает, что в Белоруссии по политическим обвинениям задержаны более 470 человек

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС полагает, что в Белоруссии в заключении находятся свыше 470 человек, задержанных по политическим обвинениям. Сообщение об этом опубликовано во вторник в Twitter Европейской службы внешних действий, которую возглавляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Более 470 человек, как нам известно, находятся в тюрьмах в Белоруссии только за то, что они требовали свободных и справедливых выборов. ЕС выражает солидарность с политзаключенными и гражданами Белоруссии. Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека, все нарушители должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

К этому твиту прикреплен двухминутный видео-ролик, в котором рассказывается в картинках история о незапланированной посадке в Минске самолета Ryanair, за которой последовал арест одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ролик завершается словами, что этот случай "не является изолированным", и обещанием новых санкций ЕС против Белоруссии. В настоящий момент ЕС готовит новый черный список юридических и физических лиц, а также пакет экономических санкций против Минска.

Ситуация вокруг полетов в Белоруссию и через ее пространство обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

На Западе действия белорусских властей подвергли жесткой критике. Страны ЕС запретили полеты самолетов своих авиакомпаний через Белоруссию, также установлен запрет на полеты в Европу белорусской авиакомпании "Белавиа".