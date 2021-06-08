Министры шести стран просят Еврокомиссию разобраться с вторичной миграцией беженцев по ЕС

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер вместе с представителями ряда других европейских стран направил письмо Европейской комиссии (ЕК), в котором предупредил о серьезных последствиях роста вторичной миграции на территории Европы, особенно из Греции. Об этом во вторник сообщила медиагруппа Funke.

Письмо предназначено еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон и вице-председателю Еврокомиссии Маргаритису Схинасу. Помимо Зеехофера, документ подписали министры из Франции, Нидерландов, Люксембурга, Бельгии и Швейцарии. В письме указывается, что правительства европейских стран с прошлого года зафиксировали "резкий рост" числа беженцев, которые уже получили статус международной защиты в Греции, а затем направились в другие страны ЕС, чтобы "подать еще одну заявку на предоставление убежища". Таким образом, только в Германии с июля 2020 года более 17 тыс. мигрантов из Греции направили повторный запрос на получение убежища, хотя они уже пользуются защитой в соответствии со статусом беженца в Греции.

"В течение некоторого времени мы наблюдали тенденцию нерегулярных поездок мигрантов и лиц, ищущих убежища, на территории Европы", - отметил Зеехофер. При этом он добавил, что вторичная миграция, а также "текущая невозможность" ее решения "ослабят доверие к функционирующей общей европейской системе предоставления убежища". По этой причине глава МВД ФРГ и другие подписавшиеся призвали Еврокомиссию добиваться соблюдения общепринятых европейских стандартов размещения лиц, просящих убежища в Греции.

Кроме того, авторы письма обратились к ЕК с просьбой предпринять "решительные действия" для "немедленного прекращения" неправомерного использования проездных документов для беженцев. Лица, которые получили бы международную защиту согласно статусу беженца в стране ЕС, должны иметь право перемещаться в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней при условии, что они соответствуют "необходимым критериям" для этого. Однако в случае злоупотребления такой "свободой передвижения" государствам - членам Евросоюза придется "решительно отреагировать" на это, говорится в письме.