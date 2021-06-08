Лидеры французской оппозиции осудили нападение на Макрона

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и глава левого движения "Неподчинившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон осудили нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Я твердо осуждаю недопустимое нападение на президента республики", - заявила Ле Пен во вторник в эфире BFMTV.

Меланшон в Twitter также отметил, что "солидарен с президентом". "Это нападение показывает, что сторонники насилия переходят от слов к действиям", - написал он.

На видеозаписи, получившей распространение в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.