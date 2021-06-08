ОПЗЖ обвиняет Кравчука в угрозе территориальной целостности Украины

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) привлечь к ответственности экс-президента страны, главу делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука за пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии, ссылаясь на депутатское обращение Рабиновича на имя главы СБУ Ивана Баканова.

"Рабинович требует привлечь к ответственности Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина - публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности", - отметили в партии.

В качестве доказательства приводится интервью Кравчука, которое вышло 5 июня в эфире связанного с экс-президентом Украины Петром Порошенко "Пятого канала". "В этом интервью Кравчук, по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности ОПЗЖ, а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений", - говорится в обращении. Такие действия, считает Рабинович, подрывают государственную идеологию единения народов Украины как украинской нации, "препятствуют возвращению Донбасса на Украину" и воспринимаются как "провокационные, что практически заводит в тупик минский переговорный процесс".

Депутат отметил, что минские соглашения остаются безальтернативными для установления мира, тогда как Кравчук, "провалив переговоры в рамках контактной группы, активно уничтожая минскую переговорную площадку, принялся распространять публичные заявления и призывы, содержащие пропаганду раскола нации и несущие угрозу территориальной целостности". "Его высказывания свидетельствуют об их направленности против жителей Донбасса, которые являются гражданами Украины. В частности, сравнение Донбасса с "раковой опухолью", которую необходимо "отрезать", является оскорблением чувств миллионов граждан по их политическим, мировоззренческим убеждениям, откровенно дискриминационным по признаку их места проживания", - подчеркивается в документе.

В связи с этим сопредседатель партии настаивает не только на политической оценке заявлений Кравчука, но и на соответствующем реагировании со стороны правоохранительных органов. Как добавил Рабинович, действия экс-президента имеют признаки преступления по статье Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность страны и ее неприкосновенность, а также публичные призывы к совершению таких действий, совмещенные с разжиганием национальной вражды".

Рабинович также потребовал от СБУ дать правовую оценку призыву Кравчука "выжечь" ОПЗЖ.

ОПЗЖ против Кравчука

На минувшей неделе ОПЗЖ предложила отозвать Кравчука с поста главы делегации Украины в контактной группе после его заявления о том, что партию надо "выжечь" с политического поля Украины, так как она якобы является инструментом российской политики. В связи с этим в партии заявили, что "Кравчук не имеет больше права представлять Украину в трехсторонней контактной группе, поскольку его инициативы сторонами минского переговорного процесса воспринимаются не иначе, как провокационные, что практически заводит в тупик переговорный процесс по Донбассу".