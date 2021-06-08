Партия Саакашвили прекратила бойкот и приступила к работе в парламенте Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, во вторник приступила к работе в парламенте, прекратив тем самым семимесячный бойкот. Пленарное заседание, на котором присутствуют депутаты от "Национального движения", в прямом эфире транслируется на сайте законодательного органа.

"Сегодня мы находимся в парламенте, чтобы до конца довести наше начатое дело - способствовать проведению справедливых, нефальсифицированных выборов и избавиться от правления этой безуспешной власти", - сказал журналистам депутат, член "Единого национального движения", экс-президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. С того момента бывший глава государства не возвращался в страну, так как против него было возбуждено четыре уголовных дела.

"Единое национальное движение" сообщило о прекращении бойкота 30 мая. Партия Саакашвили по итогам состоявшихся осенью 2020 года парламентских выборов получила 36 мандатов, с ноября прошлого года вместе с остальными оппозиционными силами отказывалась признавать результаты голосования и бойкотировала работу законодательного органа. 23 февраля был арестован глава "Национального движения" Ника Мелия за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12,6 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Арест главы партии еще больше усугубил политический кризис.

18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из тупика. Соглашение оказалось приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и партия "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались подписывать соглашение. 10 мая Мелия вышел на свободу после внесения за него залога Европейским фондом за демократию.

Документ главы Евросовета предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее подпадает и Мелия. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, которого президент Грузии Саломе Зурабишвили уже помиловала 27 апреля. Соглашение предполагает и проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.