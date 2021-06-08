Премьер Сербии заявила, что Гаагский трибунал не приблизил Балканский регион к примирению

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Гаагский трибунал и Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) не приблизили народы Балканского региона к примирению. Об этом заявила во вторник премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире канала "ТВ Пинк".

"Трибунал не приблизил нас к примирению. Мы находимся дальше от примирения, чем 26 лет назад, и Гаагский трибунал много сделал для этого. Если бы мы видели, что все виновные одинаково отвечают за преступления, примирение было бы ближе. Справедливость не удовлетворена, за преступления в отношении сербов более-менее никто не ответил, приговоры были только в отношении нижних чинов и минимальные", - заявила премьер.

"Сербы стали жертвами "второго сорта". Преступления против сербов чуть ли не легализовали. Трибунал в первую очередь судил сербов, а сербские жертвы не увидели справедливости", - заявила Брнабич. Премьер-министр Сербии сообщила, что президент Сербии Александар Вучич примет участие во вторник вечером в заседании СБ ООН, где прокомментирует работу Гаагского трибунала, и его выступление будет "историческим".

Ранее во вторник апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Сын генерала Ратко Младича Дарко Младич заявил ТАСС, что семья Младича считает пожизненный приговор генералу несправедливым.

Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 22 ноября 2017 года он был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Трибунал признал бывшего командующего боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту (в геноциде в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины) и признав виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сребренице.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.