Додон посетит Россию 18-19 июня

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон 18-19 июня посетит Россию, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются молдавские мигранты. Об этом он сообщил во вторник в интервью телеканалу "Первый в Молдове".

"Я планирую в конце следующей недели провести две большие встречи с молдавской диаспорой в РФ. 18 июня, скорее всего, будет встреча в Питере, 19 июня, скорее всего, в Москве", - сказал Додон.

На этих встречах будет обсуждаться соглашение о социальной защите между Молдавией и РФ, которое, как напомнил Додон, не успел одобрить парламент республики. Кроме того, Додон намерен обсудить отмену патентов на работу в России для молдавских мигрантов. По его словам, такая возможность появилась благодаря статусу наблюдателя Молдавии в Евразийском экономическом союзе и сотрудничеству между парламентами двух стран.

Также лидер ПСРМ планирует обсудить с представителями РФ возможность сделать исключение для 56 тыс. молдаван, которые нарушили миграционное законодательство. Ранее МВД России потребовало от стран СНГ вывезти всех своих нелегальных мигрантов. До 15 июня действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии.

На 11 июля в Молдавии назначены внеочередные парламентские выборы. Политический кризис в стране разразился после того, как президент страны Майя Санду при поддержке проевропейских партий добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим она спровоцировала роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности контролировала всего 15 из 101 мандата. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами выборов остаются ПДС и Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный ПСРМ и Партией коммунистов Республики Молдова.

Согласно разным данным, в России находятся от 250 до 500 тыс. граждан Молдавии.