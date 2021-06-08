Азербайджан вернул на родину задержанного армянского военного

БАКУ, 8 июня. /ТАСС/. Задержанный во вторник на армяно-азербайджанской границе военнослужащий ВС Армении Артур Картанян был передан армянской стороне, его участие в составе диверсионной группы не подтвердилось. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

"Расследование показало, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян заблудился и пересек границу с Азербайджаном по ошибке. Сбивчивые ответы Картаняна на допросе и его поведение вызвали сомнения в участии задержанного в составе диверсионной группы. Учитывая это, он был передан армянской стороне", - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана назвали решение о передаче армянского военного "проявлением гуманизма" ввиду того, что задержанный не "совершал преступлений в отношении Азербайджанской Республики".

Министерство обороны Азербайджана заявило о задержании во вторник военнослужащего Вооруженных сил Армении, который, как указали тогда в Баку, входил в состав диверсионной группы, проникшей на азербайджанскую территорию для установки мин. Позже в военном ведомстве Армении заявили, что военнослужащий оказался на территории, контролируемой Баку, из-за тумана и не является диверсантом.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И. о. премьера страны Никол Пашинян назвал случившееся похищением армянских военных, Ереван обратился в Европейский суд по правам человека.