Источник: на саммите ЕС - США объявят о создании совета для координации политики по РФ

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Участники саммита ЕС - США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического "структурированного диалога" для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Во внешнеполитической службе ЕС от любых официальных комментариев по этой теме отказались.

"На саммите ЕС - США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России, - отметил он. - Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес".

Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.

Собеседник агентства добавил, что ЕС и США намерены "координировать свой ответ на деструктивные действия России". В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, "вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность".

Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита.