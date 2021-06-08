В ВВС США обеспокоены потенциалом КНР в сфере гиперзвуковых вооружений

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун считает, что Китай наращивает оборонительные и наступательные системы гиперзвуковых вооружений.

"Мы наблюдали, как Китай и его вооруженные силы наращивают потенциал в испытаниях гиперзвуковых вооружений, операционные возможности самолетов, увеличивают дальность ракет, - сказал он, выступая во вторник на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. - Это наступательные и оборонительные системы".

"Это вызывает обеспокоенность. Сейчас у нас есть преимущество в данной сфере, но нам необходимо двигаться вперед, чтобы не потерять это преимущество", - предупредил Браун.