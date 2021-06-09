Председатель ОБСЕ сожалеет о денонсации Россией Договора по открытому небу

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сожалеет по поводу решения России о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом она написала в Twitter .

"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре", - отметила Линде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон. 27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Москва не собирается в угоду Вашингтону менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу.

В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что РФ якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последнее время в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, а процесс денонсации займет несколько недель.