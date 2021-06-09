СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля к югу от Дамаска

БЕЙРУТ, 9 июня. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских ВВС на наземные объекты, расположенные к югу от Дамаска. Как передало во вторник агентство SANA, ракетные удары были нанесены из ливанского воздушного пространства.

"Атака на объекты к югу от Дамаска и в центральной части Сирии началась в 23.36 [совпадает с московским], - сообщил агентству военный источник. - Сирийские зенитчики открыли огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет". По его данным, "в результате агрессивной акции Израиля нанесен только материальный урон".

В информации не указывается, по каким целям были нанесены удары. Последнюю атаку Израиль предпринял 5 мая - на военные объекты в районе Джеблы к юго-западу от провинциального центра Латакия. Тогда погиб один человек, еще шестеро, в том числе ребенок и его мать, получили ранения. Джебла находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит форпостом проправительственных Сил национальной обороны (СНО), состоящих из алавитов - религиозного меньшинства Сирии, к которому принадлежит президент республики Башар Асад.

Атаке 5 мая подверглись также лагеря проиранских шиитских формирований в Эль-Хаффе к востоку от Латакии и в городе Масъяф на западе провинции Хама, где, по данным вещающего из Дубая телеканала Al-Hadath, получили ранения по меньшей мере 14 человек.