Казахстан вошел в состав Экономического и социального совета ООН

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Казахстан по итогам 73-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН вошел в состав Экономического и социального совета (ЭКОСОС) всемирной организации на 2022-2024 годы. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

"В составе совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных Целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, членство в ЭКОСОС будет также способствовать привлечению в республику успешного мирового опыта для осуществления реформ в экономике, социальной сфере и государственном управлении.

По данным министерства, ранее Казахстан дважды избирался в состав ЭКОСОС - на периоды 2007-2009 и 2014-2016 годов.

ЭКОСОС является основным органом, отвечающим за координацию экономической, социальной и экологической деятельности ООН, и центральной площадкой для продвижения решений по актуальным проблемам в этих сферах.