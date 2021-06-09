В ЕС заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по конкретным вопросам

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. ЕС заинтересован в сотрудничестве с Россией по конкретным направлениям, а также в развитии контактов по линии гражданского общества. Об этом заявил в среду председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Отношения между ЕС и Москвой сложные, и нам необходимо определить, чего мы хотим от России", - сказал Мишель, выступление которого транслировалось на сайте ЕП. По его словам, ЕС "заинтересован в выполнении минских соглашений, укреплении отношений с восточными партнерами, а также в селективной кооперации с Россией по вопросам, которые представляют интерес для ЕС, и в развитии контактов между людьми, поддержке российского гражданского общества".