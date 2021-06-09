Трамп приветствовал решение властей Нигерии о приостановке работы Twitter в стране

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал объявленное в понедельник властями Нигерии решение о приостановке работы социальной сети Twitter в этой стране и призвал другие государства последовать этому примеру и запретить у себя в том числе и социальную сеть Facebook. Об этом со ссылкой на размещенное в Telegram-канале послание Трампа сообщила в среду британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Поздравления стране Нигерия, которая только что запретила Twitter за то, что они [в соцсети] забанили их президента [Нигерии], - цитирует Би-би-си послание Трампа. - Большее число стран должно запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют [у себя] свободные и открытые высказывания - все голоса должны быть услышанными. А пока возникнут и закрепятся конкуренты. Кто они такие [эти соцсети], чтобы решать, что есть добро, что зло, если они сами зло? Вероятно, мне следовало бы это сделать, когда я был президентом. Но Цукерберг (глава компании Facebook - ТАСС) мне названивал и заходил в Белый дом на обед, говоря, какой я великолепный".

Закончил 45-й президент США свое послание датой "2024?", видимо, намекая поставленным вопросом на то, что в его взаимоотношениях с ведущими социальными сетями страны еще рано ставить точку. В 2024 году в Соединенных Штатах пройдут очередные президентские выборы, и Трамп в своих последних публичных высказываниях намекал на то, что он вовсе не отказался от президентских амбиций.

Меры Нигерии

В понедельник власти Нигерии призвали все радиостанции и телеканалы страны немедленно удалить из Twitter все свои учетные записи и прекратить любое взаимодействие с этой платформой. "Мы советуем всем аудиовизуальным компаниям Нигерии выйти из Twitter, удалив свои учетные записи, и больше никогда этой социальной сетью не пользоваться, - заявил директор регулятора электронного медийного рынка Нигерии Армстронг Идачаба. - Любая поддержка Twitter со стороны СМИ является непатриотичным действием".

Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед объявил 4 июня о том, что работа Twitter в стране приостанавливается немедленно до особого указания. Он сообщил, что правительством отдано распоряжение о начале проверки на предмет лицензирования всех операторов социальных сетей. Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами 5 июня распорядился о судебном преследовании нарушителей запрета на пользование Twitter.

Отношения между федеральным правительством Нигерии и руководством этой соцсети обострились 2 июня, когда она удалила два сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в которых тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Одновременно Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт главы государства. В тот же день Лай Мохаммед обвинил компанию в двойных стандартах и потворству сепаратистам, стремящимся создать на нигерийской территории государство Биафру.

Трамп и социальные сети

Не сложились отношения с социальными сетями и у бывшего американского президента. В последние дни своего пребывания в Белом доме он был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца Трампа, возглавлявшего в то время американскую администрацию, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Некоторое время спустя умер также сотрудник полиции Капитолия.

После тех событий Трамп был отлучен от социальных сетей. 4 июня руководство Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей Трампа, заявив, что он сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий. Но буквально на следующий же день, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, бывший президент сказал, что он не заинтересован в восстановлении своей учетной записи в этой социальной сети.