Байден отказался прогнозировать, придут ли РФ и США к договоренностям по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден отказался прогнозировать, удастся ли Москве и Вашингтону прийти к договоренностям в сфере кибербезопасности по итогам предстоящего российско-американского саммита в Женеве.

"Кто знает? Посмотрим. Это будет предметом нашего обсуждения", - заявил Байден в среду журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он выработки "какого-то понимания" с президентом России Владимиром Путиным по кибербезопасности по итогам встречи в Швейцарии.

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с Путиным в Женеве 16 июня.