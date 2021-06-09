Житель Могилева получил три года колонии за оскорбление Лукашенко

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Суд в Могилеве приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии и злостном хулиганстве. Об этом сообщила в среду служба информации прокуратуры Могилевской области.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Могилевского района постановил обвинительный приговор. На основании ч. 2 ст. 368 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса обвиняемому по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

В ведомстве проинформировали, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, обвиняемый не признал свою вину. "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - уточнили в областной прокуратуре.

В Белоруссии после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. В этот период протестующие также выражали свое несогласие с политикой властей в социальных сетях. В ряде случаев следствие квалифицировало эти высказывания как оскорбление и клевету. К настоящему времени в республике осуждено более десяти человек за оскорбление президента или представителя власти. Суды приговаривают обвиняемых по данным статьям к различным срокам лишения либо ограничения свободы.