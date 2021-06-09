В ОДКБ считают, что денонсация ДОН ведет к разрушению системы контроля над вооружениями

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Денонсация Договора по открытому небу ведет к разрушению сложившейся системы контроля над вооружениями. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, выступая в среду на форуме ОБСЕ.

"Демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и запуск процедуры денонсации Договора по открытому небу еще в большей степени ведет к эрозии сложившейся системы контроля над вооружениями", - сказал Зась.

По его словам, кроме общей неспокойной обстановки, в ОДКБ отмечают прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе. "В непосредственной близости от границ государств - членов организации продолжается размещение элементов стратегической системы ПРО, осуществляется дополнительное развертывание войсковых группировок", - отметил он.

Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул, что у жителей всего большого Евразийского континента - от Ла-Манша до Владивостока - сохраняются озабоченности развитием обстановки в сфере безопасности.

"Приходится констатировать, что к имеющемуся перечню вызовов и угроз добавились задачи обеспечения биобезопасности. Несмотря на определенные успехи в борьбе с пандемией коронавируса, вызванные ею экономические, социальные, демографические последствия негативно влияют на динамичное развитие значительного числа стран, осложняют перспективы обеспечения прочной стабильности. Мы сохраняем уверенность, что новые вызовы современности и борьба с ними станет в конечном счете объединительным мотивом в регионе ОБСЕ", - отметил он.

По словам Зася, в ходе недавних заседаний уставных органов ОДКБ отмечалось, что существенных сдвигов в сфере глобальной и региональной безопасности пока не достигнуто. "Продление в начале года действия договора СНВ-3 (неофициальное название Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС ) осталось весьма значимым, но все же единичным положительным эпизодом общей напряженной картины", - сказал Зась.

Сохранение контроля

Генсек ОДКБ подчеркнул, что, несмотря на все непростые обстоятельства, организации удается сохранять контроль в своей зоне ответственности. "Координация действий государств - членов ОДКБ по актуальным вопросам внешней политики в настоящее время возрастает. Важным элементом такой скоординированной политики является принятие на регулярной основе совместных заявлений Совета министров иностранных дел. На последнем заседании СМИД ОДКБ в Душанбе было принято четыре таких заявления", - сообщил Зась.

Он подчеркнул, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода.

В форуме ОБСЕ приняли участие постпреды при ОДКБ из Армении и России, а также делегации Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован 7 июня на официальном портале правовой информации.