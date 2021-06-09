США заявили, что намерены внимательно следить за учениями "Запад-2021"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад - 2021", в том числе, чтобы понять, какие российские силы могут остаться в Белоруссии. Об этом заявила в среду посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по Белоруссии.

"В этом году состоятся крупные российские военные учения "Запад", за которыми мы внимательно следим, чтобы понять, как они будут разворачиваться, какие силы и вооружения будут направлены в Белоруссию и кто из них останется. НАТО всегда уделяет особенное внимание учениям "Запад" и мы продолжим делать это в нынешнем году", - сказала она.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подготовка намеченных на сентябрь совместных с Вооруженными силами Белоруссии стратегических учений "Запад-2021" перешла в активную фазу. С июня военные ведомства России и Белоруссии приступают к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск. Министр подчеркнул, что маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.