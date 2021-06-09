США заявили, что хотят обсудить с Россией в Женеве взаимодействие на мировой арене

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден хотел бы обсудить с президентом России Владимиром Путиным на предстоящих двусторонних переговорах в Швейцарии и противоречия между Москвой и Вашингтоном, и возможные сферы налаживания сотрудничества, и пути взаимодействия на мировой арене. Об этом сообщила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя планы проведения в Женеве 16 июня российско-американского саммита.

"Мы также будем говорить о сферах, в которых нам необходимо работать вместе. Контроль над вооружениями исторически был одной из них. И о том, как мы будем действовать друг с другом на мировой арене", - отметила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США, выступая на интернет-семинаре Германского фонда Маршалла (организация признана нежелательной в России).

При этом Шерман подтвердила, что Байден планирует поставить на встрече с Путиным в том числе вопрос об обеспечении прав человека в России. "Мы постараемся мобилизовать [по таким вопросам] все международное сообщество", - заявила заместитель госсекретаря. По ее словам, США будут предпринимать попытки "гарантировать", что Алексей Навальный находится в безопасности", что ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Я только что увидела, что, кажется, его [Навального] группу поставили вне закона", - сказала Шерман. Судя по всему, она имела в виду то, что представители МВД и Минюста поддержали в ходе заседания Мосгорсуда требование прокуратуры причислить ФБК к категории экстремистских организаций. "Это еще один способ [России] дать отпор [Соединенным Штатам], еще один способ России, и это не вызывает удивления, показать перед встречей с президентом Байденом: мы [россияне] таковы, и вы [американцы] не можете не считаться с нами. Поэтому я в полной мере ожидаю, что президент [Байден] затронет [в Женеве] тему нашей обеспокоенности по поводу прав человека и действий России <...>. Это вызывает огромную обеспокоенность. И у меня нет сомнений, что президент затронет эту тему", - утверждала Шерман.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил блогера под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.