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Минфин США ввел санкции против некоторых граждан Никарагуа, включая дочь президента

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех граждан Никарагуа, среди которых дочь президента Камила Ортега. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня. В июле 2020 года американские власти ввели рестрикции против сына главы Никарагуа - Хуана Карлоса Ортеги Мурильо. По версии Вашингтона, он якобы замешан в коррупции, присвоении государственных активов и других финансовых махинациях.

Как заявили в феврале в Госдепартаменте, президент Никарагуа Даниэль Ортега должен немедленно изменить политический курс страны.

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