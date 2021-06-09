База ВВС Ирака, на которой базируется американская ЧВК, подверглась ракетному обстрелу

КАИР, 9 июня. /ТАСС/. База иракских ВВС Балад к северу от Багдада, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global, подверглась в среду ракетной атаке. Об этом говорится в сообщении, распространенном государственной службой Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности.

"Три ракетных снаряда упали на базу ВВС Балад вечером в среду", - отмечается в заявлении, размещенном на странице службы в Twitter. В нем отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

В прошлом на авиабазе Балад была дислоцирована ограниченная летная группа ВВС США, однако позднее все боевые подразделения международной коалиции покинули объект.

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам, в результате чего были погибшие и пострадавшие. Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где наряду с другими дипмиссиями расположено американское посольство. В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по позициям войск США в Ираке.