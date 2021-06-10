NYT: в США обсуждают возможное нанесение авиаударов при угрозе взятия Кабула талибами

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность нанесения ударов с воздуха по территории Афганистана в случае угрозы взятия Кабула под контроль боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The New York Times.

По словам источников издания из числа официальных лиц, "Пентагон рассматривает возможность запросить разрешение на нанесение авиаударов для поддержки сил безопасности Афганистана, если Кабул или другой крупный город будет находиться под угрозой захвата "Талибаном". Как констатируется в материале, президент США Джо Байден и его ключевые помощники ранее давали понять, что после предстоящего вывода войск США из Афганистана Вашингтон также прекратит оказывать поддержку с воздуха афганским военным, если речь не будет идти о нанесении ударов по террористическим группировкам, которые "способны нанести ущерб американским интересам".

Как отметили источники, в Пентагоне допускают, что афганские силы могут быть разбиты в столкновениях с талибами.

По сведениям газеты, теперь американские военные "активно обсуждают, что они могут предпринять, если быстрый вывод [войск США] повлечет за собой серьезные трудности с точки зрения национальной безопасности". В качестве одной из возможных рекомендаций в Пентагоне предлагают применить "военные самолеты США или оснащенные вооружениями беспилотники для вмешательства в случае экстраординарного кризиса". Таким могут счесть возможность захвата Кабула или "осады, которая создает угрозу для посольств и граждан США и их союзников".

В публикации констатируется, что поддерживать афганские силы с воздуха в течение продолжительного времени будет сложно, поскольку США, как ожидается, вскоре оставят свои авиабазы в Афганистане. Для нанесения ударов, о которых идет речь, вероятно, придется задействовать базы в районе Персидского залива, отмечает издание.

В статье говорится, что в Вашингтоне пока нет единого мнения относительно того, как США будут проводить операции с целью помешать "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) и другим террористическим группировкам "восстановить присутствие в Афганистане". Кроме того, нет окончательно решения, как обеспечить возможность для западных компаний-подрядчиков продолжить работать с афганскими военными. ЦРУ пытается найти "новые возможности осуществлять сбор разведывательных данных в стране и наносить удары по террористам", говорится в материале.

Вывод войск США

Байден 14 апреля сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.