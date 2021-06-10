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В Японии приняли закон о расширении участия женщин в политической жизни

Принятый закон возлагает на партии ответственность по борьбе с сексуальными домогательствами, а также обязывает их противодействовать дискриминации женщин, которым не дают возможности совмещать участие в политической деятельности с уходом за детьми, передает Kyodo

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии в четверг приняла закон о расширении участия женщин в политической жизни страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в Японии с 2018 года уже существует нормативный акт, предписывающий политическим партиям стремиться к гендерному равенству при выборе кандидатов на муниципальные и парламентские выборы. Принятый закон возлагает на партии ответственность по борьбе с сексуальными домогательствами, а также обязывает их противодействовать дискриминации женщин, которым не дают возможности совмещать участие в политической деятельности с уходом за детьми. В свою очередь правительство и местные власти теперь должны будут проводить тренинги и консультации для предотвращения и решения этих проблем, подчеркивает Kyodo.

По данным отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2020 год, Япония занимает 121-е место из 153 в Глобальном индексе гендерного разрыва, при этом в 2012 году страна находилась на 101-м месте. Кроме того, в настоящий момент лишь 15% японских руководящих постов заняты женщинами, в то время как в правительстве Японии из 19 министерских должностей лишь две принадлежат женщинам.

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Япония
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