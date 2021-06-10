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Суд Киева разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос в ГБР

Речь идет о деле о контрабанде картин всемирно известных художников. Бывший президент проходит по ему в качестве свидетеля

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в Государственное бюро расследований (ГБР) в четверг в рамках дела о контрабанде картин всемирно известных художников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента [Украины Петра] Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников", - написал парламентарий.

Он уточнил, что Порошенко по этому делу проходит в качестве свидетеля.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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