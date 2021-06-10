Вучич ожидает сложных переговоров с представителями Приштины 15 июня в Брюсселе

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Предстоящие 15 июня переговоры в Брюсселе с премьером непризнанного Косова Альбином Курти будут непростыми. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе открытия фабрики в городе Ягодина.

"Будут ли эти переговоры в Брюсселе простыми? Конечно, нет. Они [Приштина] едут туда, чтобы устроить свое шоу, мы едем туда, чтобы быть серьезными, ответственными и приверженными диалогу. А результат игры табло показывает после матча, а не перед началом", - заявил Вучич.

Сербский лидер сообщил о скором возобновлении диалога Белграда и Приштины 4 июня по итогам переговоров со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером. 1 июня во время поездки в непризнанное Косово Палмер указал косоварам на необходимость выполнить взятые на себя обязательства по Брюссельским соглашениям и создать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ).

23 апреля Вучич увязал продолжение диалога Белграда и Приштины с выполнением обязательств Приштиной по Брюссельским соглашениям, заключенным 19 апреля 2013 года. Согласно соглашениям, косовары должны создать в населенных сербами районах Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.