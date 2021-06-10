МИД Северной Македонии прокомментировал высылку дипломата из России

ЗАГРЕБ, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи считает, что высылка северомакедонского дипломата из России негативно скажется на дальнейших отношениях двух стран. Об этом в четверг он сообщил на своей странице в Twitter .

"Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, сугубо политическом ответном шаге. Это несомненно окажет негативное влияние на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией", - написал министр.

В четверг МИД РФ распространил сообщение о том, что временный поверенный в делах Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в дипведомство, где ей была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Ранее МИД Северной Македонии подтвердил информацию о высылке российского дипломата. В связи с этим 14 мая посол Российской Федерации в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию балканской республики в течение семи дней. В российском МИД решение о высылке дипломата расценили как недружественный акт и указали на то, что Москва предпримет ответные шаги.