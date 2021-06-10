Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украина уважает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором содержится требование убрать националистический лозунг с формы национальной сборной, однако в руководстве страны считают, что он "записан в душе каждого украинца". Об этом в четверг заявили в офисе президента Украины в комментарии изданию "Украинская правда".

"Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг в ответ - "Героям слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", - заявили в офисе.

В то же время в администрации украинского лидера отметили, что уважают принципы работы УЕФА. "Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, принимаемые ими без всякого политического влияния или вмешательства", - говорится в сообщении.

В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы футбольной сборной политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на внутренней стороне майки. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.

После этого пресс-секретарь главного тренера сборной Николай Васильков сказал украинскому изданию "Вести", что форма, скорее всего, будет переделана. А позднее украинское издание "Страна" сообщило, что Украинская ассоциация футбола и УЕФА проводят переговоры относительно нового требования организации к форме. Уточняется, что украинская сторона надеется убедить УЕФА оставить слоган, так как форма была согласована задолго до презентации.

Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.