Европарламент в резолюции призвал Россию освободить экс-главу "Открытой России" Пивоварова

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию об условиях деятельности в России иностранных правозащитных организаций, которая содержит призыв освободить бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Трансляцию голосования по документу в четверг вел сайт ЕП.

"Призываем власти России освободить Андрея Пивоварова и снять все обвинения с него и всех других лиц, преследуемых по закону о нежелательных организациях", - говорится в резолюции. Европарламентарии также призвали прекратить "уголовное преследование правозащитников и активистов по закону об иностранных агентах" и "отменить решение о включении трех немецких НПО в список "нежелательных".

Евродепутаты также считают необходимым "расширить поддержку правозащитников, независимых НПО и СМИ, гражданского общества и сторонников политических и гражданских свобод в России". Кроме того, авторы документа просят рассмотреть возможность принятия на своей территории странами ЕС тех НПО, которые были запрещены или признаны нежелательными в РФ, и предоставить убежище активистам, которые могут столкнуться с уголовной ли административной ответственностью за свою деятельность.

Они призвали поставить отношения между Москвой и Брюсселем в зависимость от соблюдения прав человека в России, "справедливо разделить бремя введенных против РФ экономических санкций между странами ЕС" и приостановить сотрудничество в рамках стратегических проектов.

О задержании Пивоварова

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. 2 июня суд арестовал Пивоварова на срок до 31 июля. Он находится в СИЗО № 1 Краснодара.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в работе нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.