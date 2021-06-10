Миссия ОБСЕ с июля 2020 года зафиксировала 33,8 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала более 33 тыс. нарушений режима прекращения огня на востоке Украины с начала действия соответствующих договоренностей с июля 2020 года. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

По данным СММ ОБСЕ, количество нарушений с момента вступления в силу мер по усилению прекращения огня "по настоящее время составило уже свыше 33,8 тыс.", отметил российский постпред. По словам Лукашевича, в ходе проведения силовой операции Киева на востоке Украины есть новые жертвы и разрушения гражданских объектов. "Вновь все - на территориях отдельных районов Донбасса", - сказал постпред РФ.

Он отметил, что СММ также продолжает фиксировать транспортировку украинских вооружений по железной дороге. Например, на станции Славянск в Донецкой области на железнодорожных платформах были выявлены 12 единиц систем реактивного залпового огня БМ-21 "Град", на станции Рубежное в Луганской области была обнаружена батарея самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". "Призываем СММ не снижать интенсивность мониторинга за подвозом украинских вооружений, отслеживать места их дальнейшей концентрации в Донбассе", - заявил Лукашевич.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.