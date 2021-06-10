Пентагон обсуждает размещение сил и средств США в соседних с Афганистаном странах

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Пентагон ведет переговоры со странами - соседями Афганистана о размещении на их территории своих сил и средств. Это подтвердил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"К чему мы стремимся, так это к получению способности в перспективе сокращать [временной] лаг [при проведении военных операций в регионе] посредством размещения некоторых сил и средств в соседних [с Афганистаном] странах. Эта работа все еще продолжается", - заявил глава Пентагона. Он выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Остин не пояснил, с какими именно государствами ведутся такие обсуждения. Он также затруднился уточнить, когда именно могут быть завершены эти переговоры. "Графика у меня нет. Скажу, что мы будем двигаться, как можно быстрее, координируя усилия с Госдепартаментом США", - подчеркнул руководитель американского военного ведомства.

В свою очередь председатель комитета Джек Рид (демократ, от штата Род-Айленд) вслед за другими американскими должностными лицами отметил, что США могут завершить вывод войск из Афганистана уже в июле.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.